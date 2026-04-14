Wann wird Senkung der Mineralölsteuer wirksam? Vorerst gibt es nur die 12-Uhr-Regel, doch der Effekt scheint zu verpuffen. Wo es trotzdem verhältnismäßig günstig ist.
14.04.2026 - 15:58 Uhr
Wer sein Auto betanken möchte, muss derzeit tief in den Geldbeutel greifen. Die Preise für Diesel und E10 sind wegen des Konflikts im Nahen Osten weiter sehr hoch. Bis die neu beschlossene Senkung der Mineralölsteuer um 17 Cent brutto wirksam wird, kann es noch dauern. Als frühester möglicher Termin wird der 1. Mai genannt.