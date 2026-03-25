Nach elf Anstiegen in Folge gibt der Dieselpreis erstmals nach. Damit dreht er knapp unter dem Allzeithoch ab. Am Mittwoch könnte die leichte Entspannung weitergehen.

dpa 25.03.2026 - 11:02 Uhr

München - Die Spritpreise gönnen den Autofahrern eine kleine Verschnaufpause. Am Dienstag gab der bundesweite Tagesdurchschnittspreis sowohl für Diesel als auch für Superbenzin nach, wie Daten des ADAC zeigen. Bei Diesel war es der erste Rückgang nach elf Anstiegen in Folge, der Preis drehte damit nur knapp unter dem Allzeithoch aus dem März 2022 ab.