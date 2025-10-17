Beratung bei sexueller Gewalt Wenn Kinder und Jugendliche zu Tätern werden, beginnt ihre Arbeit
Das Projekt Stellwerk arbeitet mit jungen Tätern, die sexuelle Grenzen überschreiten – das kommt nicht bei allen gut an, ist jedoch extrem wichtig.
Per Whatsapp bekommt der 14-jährige Julian (sämtliche Namen wurden von der Redaktion geändert) von seinem Kumpel Kinderpornos geschickt. Ohne darüber nachzudenken, leitet er sie weiter. Ein paar Wochen später steht die Polizei vor der Tür und durchsucht sämtliche Computer im Haus. Sein Freund Leon hat derweil selbst richtig Ärger am Hals, weil er schon mehrmals das Nachbarsmädchen am Hintern begrapscht und zum Sex aufgefordert hat.