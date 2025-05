Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist in und hat großen Zulauf – im April wird der Fanclub Mesa in Mönsheim (Enzkreis) gegründet, der mittlerweile bereits fast 40 Mitglieder zählt.

Henning Maak 14.05.2025 - 12:52 Uhr

Eines ist Volker Knapp wichtig. „Wir haben den Fanclub nicht gegründet, um besser an Karten für die VfB-Spiel zu kommen“, stellt er klar und grenzt den neuen VfB-Fanclub von anderen jüngst gegründeten ab, die aus Frust über nicht erhaltene Karten für das Pokalfinale in Berlin entstanden sind. Ziel des Fanclubs Mesa – der alte Ortsname für Mönsheim – sei die lokale Verwurzelung. Um Mönsheim (Enzkreis) herum gebe es bereits einige VfB-Fanclubs, aber eben noch nicht in Mönsheim selbst.