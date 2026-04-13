Bereitschaftspflege in Stuttgart: Schmutzkruste auf der Haut – wie verwahrloste Babys aufgefangen werden

An die Verwandlung des Jungen mit den vielen Läusen denkt Ralf Wahlenmaier gerne. Die Geschichte zeigt, warum er seinen Job so liebt. Als der Eineinhalbjährige vom zuständigen Beratungszentrum des Jugendamts aus seiner Familie genommen wurde, sei er nicht nur völlig verlaust, sondern auch stark verdreckt gewesen. Eine Schmutzkruste bedeckte die Haut auf den Armen, dazu die vielen kleinen Tierchen. Der Mitarbeiter hatte Sorge, die Bereitschaftspflegemutter könnte abspringen. Doch diese sei ganz gelassen geblieben. Kein Problem, sie habe das richtige Mittel zuhause, habe sie gesagt.