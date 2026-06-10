Berg- und Trailrun: „Völlig geflasht“ – Feuerbacherin Hanna Gröber läuft zum EM-Titel

Was für ein Tag für Hanna Gröber! Schon der erneute Gewinn des deutschen Meistertitels im April war für die Feuerbacher Berg- und Trailläuferin ein tolles Ergebnis gewesen, nun aber hat sie dieses noch weit übertroffen. Seit dem Wochenende ist die 29-Jährige sogar Europameisterin. Im slowenischen Kamnik rannte sie zum bisher größten Erfolg ihrer Karriere.

Gröber, die für die LAV Stadtwerke Tübingen startet, machte im sogenannten Up-and-Down-Wettbewerb das Rennen ihres Lebens. 13,5 Kilometer Laufstrecke, 970 zu bewältigende Höhenmeter, dazu ein vom Regen der Vortage matschiger Boden – das waren die Bedingungen. Nach 1:09:41 Stunden war die Stuttgarterin als Erste im Ziel, dies mit einem deutlichen Vorsprung von rund eineinhalb Minuten auf ihre beste Verfolgerin, die Britin Nancy Scott. „Ein absoluter Traumtag für mich“, sagte eine strahlende Gröber. Zwar habe sie von einer Medaille geträumt, aber auch gewusst: „Es ist harte Konkurrenz da. Dass es Gold wird, verrückt. Ich bin voll geflasht.“

Zwei Tage zuvor hatte sie bereits das Uphill-Rennen über neun Kilometer absolviert. In diesem Fall hatte es für Gröber zu einem guten siebten Platz gereicht.

Pech hatte dagegen der zweite qualifizierte Athlet aus der Landeshauptstadt. Der Möhringer Johannes Löw, der nach seiner Fußballerzeit auf Ultraläufe umgestiegen ist, musste seine Teilnahme wegen einer Viruserkrankung kurzfristig absagen.