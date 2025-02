Ausgerechnet an einem Schild, das vor Unfallgefahren warnt, verunglückt in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer. Die Strecke gilt als unfallträchtig.

Christine Bilger 16.02.2025 - 16:45 Uhr

Ein Schild warnt an der Bergheimer Steige ausdrücklich: Hier ist es gefährlich. Die enge kurvige Straße ist unfallträchtig. In erster Linie – so deutet es die Grafik auf dem Schild an – besteht die Gefahr, in den Kurven mit dem Gegenverkehr zu kollidieren.