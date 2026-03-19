Bergheimer Steige in Stuttgart: Unfallschwerpunkt wird entschärft – Land beteiligt sich an Kosten

Die Bergheimer Steige in Weilimdorf zählt sicherlich zu einer der schönsten Straßen in Stuttgart – aber auch zu einer der berüchtigsten. Die rund 1,3 Kilometer lange Strecke, die sich durch den Wald bis zum Parkplatz Schloss Solitude schlängelt, ist gekennzeichnet durch zahlreiche Spitzkehren. Schließlich sind mehr als 200 Höhenmeter zu überwinden. Vor allem im Herbst und im Winter kann es schnell glatt werden. Aber auch das restliche Jahr über ist die Bergheimer Straße eine Herausforderung für Autofahrer aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Entsprechend oft kracht es. Nun soll zumindest ein kritischer Bereich entschärft werden.