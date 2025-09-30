 
  6. Glücklich nach überstandener WM-Tortur

Bergläufer Johannes Löw: Glücklich nach überstandener WM-Tortur
Glücklich trotz Tortur: der Möhringer Johannes Löw. Foto: Johannes Überbacher

Der Möhringer Extremläufer Johannes Löw hat sich seinen Traum vom Auftritt im Nationaltrikot erfüllt. Nun hat er bereits weitere Pläne.

Allein gut 81 Kilometer zu Fuß sind ja schon eine mächtige Aufgabe – aber noch nichts im Vergleich dazu, wenn die Strecke auch noch über 5413 Höhenmeter führt. Eine Tortur, sollte man meinen. Aber Johannes Löw hat diese gern absolviert, hat sich für ihn damit doch ein sportlicher Traum erfüllt. Der 37-jährige Extremsportler aus Möhringen darf sich nun WM-Teilnehmer nennen. Bei den sogenannten World Mountain- und Trailrunning-Championships im spanischen Canfranc feierte er sein Debüt im Nationaltrikot.

 

Dabei hing sein Vorhaben  zwischendurch am seidenen Faden. Im Mai hatte Löw sich bei einem Ultralauf einen zweifachen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Dies warf ihn zwischendurch aus der Bahn, konnte ihn allerdings nicht in seinem Ehrgeiz stoppen. „Das Wichtigste war für mich, bis zum   Zugspitz-Lauf  sechs Wochen später wieder fit zu werden“, sagt Löw. Denn dieser galt als WM-Qualifikation. Ergebnis: Mit bandagiertem Knöchel rannte er auf den zweiten Platz, gleichbedeutend mit dem ersehnten Reiseticket in die Pyrenäen. Bei den Welttitelkämpfen zwei Jahre zuvor in Innsbruck war Löw noch Zuschauer gewesen, nun war er „bei dieser geilen Herausforderung“, wie er es nennt, selbst aktiv dabei.   „Damals habe ich regelrecht Feuer gefangen für diesen Sport“, erinnert er sich. Insbesondere habe er mal austesten wollen, „wo die Grenzen meiner Belastbarkeit  sind“. In der Branche ist Löw ein Spätberufener. Ursprünglich spielte der heutige IT-Teamleiter einer großen Handelskette Fußball. Damals hießen seine Vereine SV Vaihingen, Spvgg Möhringen und SV Sillenbuch, heute ist es der LAC Degerloch.

Aktuell wurde es schließlich ein achtbarer 61. Rang, dies unter 179 Teilnehmern aus 73 Ländern auf der Langdistanz. Löws Laufzeit: 10:44:08 Stunden, womit er zweitbester deutscher Teilnehmer war und mitgeholfen hat, dass das deutsche Team, zu dem außerdem Manuel Hartweg und Marcel Geißler gehörten, auf Platz 15 kam. „Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Es war ein riesiges Erlebnis, mit so vielen Klasseläufern aus der ganzen Welt im Wettbewerb zu stehen“, sagt Löw. Beeindruckt hat ihn der freundschaftliche Respekt untereinander. Sein Fazit: „Das  alles macht  mir großen Appetit, weiter zu machen.“ So sollen den bisher 26 Rennen dieser Art in den zurückliegenden dreieinhalb Jahren, in  denen er nicht ein einziges Mal aufgegeben hat, weitere folgen. „Ich bin hoch motiviert, nach  kurzer Pause wieder bald bis zu  150 Trainingskilometer in der Woche zurückzulegen und mir   weitere Traumziele auszusuchen“, sagt Löw.

Den Titel sicherte sich der US-Amerikaner Jim Walmsley in 8:35:11 Stunden. In der Mannschaftswertung ging der Sieg unter 28 Teams an Frankreich.

Zwei Brüder im Alter von 14 und zwölf Jahren werden von zwei Unbekannten mit einem Schlagring bedroht. Als der Ältere ihnen fünf Euro gibt, flüchten die jugendlichen Täter.
Von Matthias Kapaun
In der Nacht auf Donnerstag sind in Stuttgart-Möhringen zwei Mülltonnen in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet Brandstiftung – nun werden Zeugen gesucht.
Von Marie Part
Eine Autofahrerin fährt in Möhringen unter einer Brücke durch, als sie plötzlich einen Schlag hört. Beim Nachschauen entdeckt sie einen Schaden am Auto.
Von Matthias Kapaun
Einbrecher dringen in Stuttgart-Möhringen am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus ein und stehlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen.
Von Sebastian Winter
Ein Audi-Fahrer fährt am Mittwoch in Stuttgart-Möhringen aus einer Grundstückseinfahrt und stößt mit einer Radfahrerin zusammen. Die Frau wird schwer verletzt.
Von Philip Kearney
Am Altbau des Pflegeheims Bethanien in Möhringen nagen derzeit die Abbruchbagger. Nach dem Teilabriss entsteht an der Stelle ein Mitarbeiterwohnheim.
Von Torsten Schöll
Während sich die Ehrenamtlichen des Sonnenberg-Vereins über den funktionierenden Bonus-Mikromarkt und den baldigen Umzug der Bäckerei freuen, bleibt ein großes Sorgenkind bestehen.
Von Caroline Holowiecki
Das Fahrrad eines 62-Jährigen hat einen platten Hinterreifen. Der Mann montiert kurzerhand den Reifen eines anderen Fahrrads ab – der Besitzer bemerkt dies und verfolgt den Mann.
Von Matthias Kapaun
Im Freibad in Stuttgart-Möhringen hat am frühen Freitagabend eine Gruppe Jugendlicher einem 17-Jährigen eine Sonnenbrille im Wert von 100 Euro gekraubt. Die Einzelheiten.
Von Lea Jansky
Drei junge Männer entspannen in einem Dampfbad in den Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen, als ein Mann sich ihnen zuwendet und zu onanieren beginnt. Kurze Zeit später nehmen Beamte ihn fest.
Von Julia Hawener
