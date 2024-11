Der DAV trifft sich in Würzburg zu seiner Hauptversammlung. Dort stehen wichtige Richtungsentscheidungen zum Mountainbiken, Leistungsport und politischen Engagement des Verbands an.

dpa 15.11.2024 - 04:00 Uhr

Würzburg - Der Deutsche Alpenverein (DAV) will das Mountainbiken vor allem in der Nähe von Städten stärker unterstützen. Auf seiner Hauptversammlung bis Samstag in Würzburg möchte der Verband dazu neue Fördermöglichkeiten beschließen, wie ein DAV-Sprecher mitteilte. Beispiele für förderwürdige Projekte seien etwa Dirtparks, Pumptracks und Bikeparks - also verschiedene künstlich angelegte Strecken für den Mountainbikesport.