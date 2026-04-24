Die Saison steht vor dem Start, doch ein Eisblock blockiert die Route zum Everest-Gipfel. Nepals Behörden befürchten Bergsteiger-Staus auf einem besonders tödlichen Abschnitt.
Kathmandu - Kurz vor Beginn der Aufstiegssaison am Mount Everest ist die Route zum Gipfel des höchsten Bergs der Welt immer noch blockiert. Die normalerweise längst geöffnete Strecke vom Basislager zu Lager 2 sei durch einen Serac - ein aufgetürmter Eisblock - im Khumbu-Eisbruch versperrt, teilte Nepals Tourismusministerium auf dpa-Anfrage mit. Spezialisten suchten derzeit nach einer sicheren Route, die nicht vom Serac-Einsturz in dem ohnehin besonders kritischen Gletschergebiet gefährdet sei, sagte der Ministeriumssprecher Himal Gautam.