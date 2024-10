Ein Bergsteiger setzt nach einem Sturz in Tirol einen Notruf ab. Retter können lange nicht zu ihm vordringen. Nun wurde eine Leiche geborgen - höchstwahrscheinlich die des Vermissten aus Brandenburg.

dpa 06.10.2024 - 12:34 Uhr

Telfs - Auf der Suche nach einem vermissten deutschen Bergsteiger in Tirol haben Rettungskräfte eine Leiche geborgen. Es handele sich höchstwahrscheinlich um den vermissten 21-Jährigen aus dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg, sagte ein Sprecher der Polizei in Tirol. Die formelle Identifizierung stand aber noch aus.