Der tödliche Bergunfall von Laura Dahlmeier ist auch ein gutes halbes Jahr später unvergessen. Nun trägt ein Park ihren Namen. Ihre Mutter berichtet, wie sie mit dem Erinnern umgeht.
28.02.2026 - 07:48 Uhr
Garmisch-Partenkirchen - Die Eltern der in Pakistan tödlich verunglückten Laura Dahlmeier haben Frieden damit geschlossen, dass der Leichnam ihrer Tochter in den Bergen fernab der Heimat geblieben ist und nicht geborgen werden konnte. "Ich glaube, das ist der schönste Friedhof, den es für die Laura gibt. Verschmolzen mit dem Herzen der Berge. Das war sie und das ist sie", sagt Mutter Susi Dahlmeier der Deutschen Presse-Agentur.