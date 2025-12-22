Monate nach dem Unfalltod von Laura Dahlmeier bleibt die Anteilnahme groß. Bergsteiger Thomas Huber schildert, was ihn an der Ex-Biathletin besonders beeindruckt hat.
22.12.2025 - 12:51 Uhr
Garmisch-Partenkirchen - Bergsteiger Thomas Huber zeigt sich auch Monate nach dem tödlichen Bergunglück von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier tief betroffen. In der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Fernsehens sagte er, nachdem Videoausschnitte von Dahlmeier gezeigt wurden: "Ich habe, glaube ich, für mich selber auch schon echt einen Frieden gefunden, aber immer wieder, wenn man das sieht oder so, dann… das trifft dann einfach nur mitten ins Herz."