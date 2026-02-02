Was plant US-Präsident Trump mit dem Iran? Nach Drohungen solle nun wieder die Diplomatie das Wort haben - heißt es aus Teheran.
02.02.2026 - 11:48 Uhr
Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran wollen Regierungsvertreter beider Länder einem iranischen Bericht zufolge neue Verhandlungen aufnehmen. In den kommenden Tagen sei ein Treffen voraussichtlich zwischen Außenminister Abbas Araghtschi und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff geplant, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden im Iran nahesteht. Der genaue Ort und Zeitpunkt des Treffens sind demnach noch nicht bekannt. Eine Bestätigung aus den USA stand zunächst aus.