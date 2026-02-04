Die Idee einer Weltordnung, die sich an Menschlichkeit und Regeln orientiert, gerät immer stärker unter Druck, kommentiert Rainer Pörtner.
04.02.2026 - 11:14 Uhr
Menschenrechte sind grundlegende Rechte und Freiheiten, die jedem Menschen allein aufgrund seines Menschseins zustehen – unabhängig von Herkunft, Nationalität, Geschlecht, Religion oder sozialem Status. Zu ihnen zählen das Recht auf Leben, der Schutz vor Folter, die Meinungs- und Gewissensfreiheit. Diese Rechte gelten überall, sie können nicht entzogen werden.