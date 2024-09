Die Folgen des Klimawandels vertreiben immer mehr Menschen aus ihrer Heimat. Die Folgen speziell für die Kinder sind dramatisch, zeigt ein neuer Bericht aus Südostasien.

dpa 06.09.2024 - 07:50 Uhr

Bangkok - Tropenstürme, steigende Meeresspiegel und Dürren: Immer mehr Menschen in Südostasien verlassen im Zuge der Auswirkungen des Klimawandels ihre Heimat. Am stärksten leiden darunter ihre Kinder, zeigt ein Bericht der Hilfsorganisation World Vision in Zusammenarbeit mit dem Stockholmer Umweltinstitut (SEI). Im Bereich der Bildung sind die negativen Folgen demnach besonders dramatisch.