Der von Warren Buffett aufgebaute Investmentriese steht vor einer neuen Führungsära. Nach Jahrzehnten an der Spitze übergibt der wohl berühmteste Investor der Welt schrittweise das Ruder.
30.12.2025 - 21:39 Uhr
New York - Der legendäre US-Investor Warren Buffett zieht sich in dieser Woche aus dem operativen Tagesgeschäft seines US-Finanz- und Industriekonglomerats Berkshire Hathaway zurück. Die Leitung des Konzerns übernimmt US-Medien zufolge sein designierter Nachfolger Greg Abel, der seit Jahren zentrale Unternehmensbereiche verantwortet.