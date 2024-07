Zu dem Vorfall kam es in der Bahnhofshalle am Ostbahnhof. Ein Mann soll eine Bundespolizeistreife bedroht haben.

dpa 22.07.2024 - 22:01 Uhr

Berlin - Am Ostbahnhof in Berlin hat ein Bundespolizist am Abend seine Schusswaffe eingesetzt. Ein Mann, der vorher eine Bundespolizeistreife bedroht habe, sei ersten Erkenntnissen zufolge am Oberschenkel verletzt worden, sagte eine Bundespolizeisprecherin. Zu dem Vorfall kam es demnach gegen 17.45 Uhr in der Bahnhofshalle, in der Nähe der Bundespolizeiwache. Der Verletzte sei den Erkenntnissen zufolge in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Berliner Polizei habe die Ermittlungen übernommen. Die "B.Z." (online) hatte berichtet.