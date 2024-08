Nach dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und mehreren westlichen Staaten, darunter Deutschland, befindet sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes noch eine „niedrige zweistellige Zahl“ deutscher Staatsbürger in russischen Gefängnissen.

red/AFP 02.08.2024 - 21:57 Uhr

