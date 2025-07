Richterwahl und Bundeshaushalt - das sind die großen Themen der planmäßig letzten Parlamentssitzung vor der Sommerpause.

red/dpa 11.07.2025 - 07:36 Uhr

Der Bundestag soll in seiner Sitzung an diesem Freitag (ab 9.00 Uhr) über die Neubesetzung von drei Richterstellen am Bundesverfassungsgericht entscheiden. Die CDU/CSU schlägt den bisherigen Richter am Bundesarbeitsgericht, Günter Spinner, vor. Die SPD hat die Jura-Professorinnen Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold nominiert.