Der Wirtschaftsrat der CDU fordert harte Einschnitte im Sozialstaat, von Rentenplänen bis zu weniger Leistungen. Die SPD spricht von „Eiszeit pur“.
01.02.2026 - 14:56 Uhr
Der Wirtschaftsrat der CDU fordert einem Medienbericht zufolge deutliche Einschnitte in den Sozialstaat. Um einen weiteren Anstieg der Sozialabgaben zu verhindern, sollten unter anderem die Mütterrente, die Rente mit 63 und die Grundrente gestrichen werden, heißt es laut „Bild am Sonntag“ in einem Reformpapier. Auch solle das Arbeitslosengeld künftig grundsätzlich nur noch für ein Jahr ausgezahlt werden. Zudem solle das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt und über die beschlossenen 67 Jahre hinaus erhöht werden.