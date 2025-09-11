Deutschland will nach den jüngsten russischen Verletzungen des polnischen Luftraums das Air Policing über Polen verstärken. Die Bundeswehr soll den Schutz der Nato-Ostgrenze ausweiten.
11.09.2025 - 17:13 Uhr
Als Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland will Deutschland sein Engagement beim Schutz der Nato-Ostgrenze verstärken. Die Bundesregierung werde das sogenannte Air Policing über Polen durch die Bundeswehr, also die Überwachung des Luftraums durch Kampfjets, „verlängern und ausweiten“, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.