Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

Als Zeugen in Berlin-Reinickendorf mehrere Schüsse hören, rufen sie die Polizei. Die findet vor Ort drei verletzte Männer vor.

red/dpa/bb 16.09.2024 - 12:05 Uhr

Drei Männer sind in Berlin-Reinickendorf angeschossen und verletzt worden. Zum Teil erlitten die Männer am späten Sonntagabend auch Stichverletzungen. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ob es weitere Täter gab, war zunächst nicht bekannt.