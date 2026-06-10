Israels Vorgehen gegen die Palästinenser wird international immer wieder scharf kritisiert. Nun erhöhen mehrere bekannte Namen bei dem Thema den Druck auf ein EU-Außenministertreffen.
Frühere Spitzenpolitiker aus mehreren EU-Ländern werfen der EU Tatenlosigkeit hinsichtlich des israelischen Vorgehens gegen die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland vor. „Die EU kann die Augen nicht länger vor dem illegalen Vorgehen Israels in Palästina verschließen“, erklärten die Unterzeichner eines Meinungsbeitrags, zu denen auch der ehemalige Vize-Kanzler Sigmar Gabriel (SPD), Ex-Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) sowie mehrere frühere Regierungschefs anderer EU-Staaten zählen.