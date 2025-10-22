In Berlin verschwand vor sechs Jahren die junge Rebecca. Die Polizei hat nun erneut nach Spuren gesucht. Was hat die großangelegte Aktion gebracht? Ermittler halten sich weiter bedeckt.
22.10.2025 - 11:10 Uhr
Nach den Suchaktionen im Fall der 2019 verschwundenen Rebecca gehen die Ermittlungen weiter. „Die Auswertung der Ermittlungsergebnisse der letzten zwei Tage dauert an“, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, der Deutschen Presse-Agentur. Zur Frage, ob heute erneut gesucht werde, machte er keine Angaben.