In Berlin verschwand vor sechs Jahren die junge Rebecca. Die Polizei hat nun erneut nach Spuren gesucht. Was hat die großangelegte Aktion gebracht? Ermittler halten sich weiter bedeckt.

Nach den Suchaktionen im Fall der 2019 verschwundenen Rebecca gehen die Ermittlungen weiter. „Die Auswertung der Ermittlungsergebnisse der letzten zwei Tage dauert an“, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold, der Deutschen Presse-Agentur. Zur Frage, ob heute erneut gesucht werde, machte er keine Angaben.

Die damals 15-jährige Rebecca war vor sechs Jahren in Berlin verschwunden. Nach Angaben der Familie und der Polizei hatte sie die Nacht im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verbracht. Seitdem wird sie vermisst.

Die Ermittler vermuten schon länger, dass der heute 33 Jahre alte Schwager die Jugendliche getötet habe. Der Mann bestreitet das. Seine Verteidigung wollte sich zu einer Anfrage anlässlich des Großeinsatzes nicht äußern.

Beamte hatten am Montag das Grundstück der Großmutter des Mannes im brandenburgischen Tauche durchsucht, am zweiten Tag wurde ein Areal im nahegelegenen Herzberg durchforstet. Zu Angaben im „Tagesspiegel“, Polizisten hätten keine entscheidenden Hinweise gefunden, äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht. Die Polizei war etwa mit Leichenspürhunden und einem Bagger im Einsatz gewesen.