Der Druck auf Bijan Djir-Sarai war zuletzt gewachsen in der Debatte um das Strategiepapier seiner Partei. Nun will er sich öffentlich äußern.

red/dpa 29.11.2024 - 11:04 Uhr

In der Diskussion über das Strategiepapier der FDP zum Koalitionsbruch will der Generalsekretär der Partei, Bijan Djir-Sarai, in Kürze eine Stellungnahme abgeben. Er werde am Freitag gegen 11.30 ein Statement in der Parteizentrale, dem Hans-Dietrich-Genscher-Haus, geben, teilte die FDP mit.