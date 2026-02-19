Im Reichstagsgebäude in Berlin läuft ein Einsatz mit rund 80 Feuerwehrleuten. Ein Gasmelder hatte Alarm geschlagen, nachdem höchstwahrscheinlich eine geringe Menge eines Gefahrenstoffs ausgetreten war, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur.

dpa 19.02.2026 - 07:02 Uhr

Berlin - Im Reichstagsgebäude in Berlin läuft ein Einsatz mit rund 80 Feuerwehrleuten. Ein Gasmelder hatte Alarm geschlagen, nachdem höchstwahrscheinlich eine geringe Menge eines Gefahrenstoffs ausgetreten war, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur.