Gewinnverteilung 28.03.2025 Wo ging der Eurojackpot hin? - Nicht geknackt, aber satte Gewinne

Der Eurojackpot vom 28. März 2025 wurde zwar nicht geknackt, dennoch gab es wieder einige Gewinner sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Auch in Baden-Württemberg gab es satte Gewinne. Alle Infos zur Ziehung.