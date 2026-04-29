Das Bundeskabinett bringt ein Sparpaket zur Entlastung der Krankenkassen auf den Weg. Die Pläne sollen steigende Beiträge für Versicherte und Arbeitgeber verhindern.
29.04.2026 - 11:54 Uhr
Patientinnen und Patienten müssen sich auf höhere Zuzahlungen und einige Abstriche einstellen, um Beitragsanhebungen der gesetzlichen Krankenkassen im nächsten Jahr zu verhindern. Das Bundeskabinett brachte Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf den Weg, die dazu auch Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmaherstellern vorsehen. Nach letzten Änderungen soll der „Puffer“ gegen höhere Beiträge kleiner ausfallen als zuerst geplant. Die Kassen protestieren gegen Kürzungen von Steuermitteln.