Die Strafe folgt nicht immer sofort: Oft vergehen Monate, bis Kriminelle tatsächlich im Gefängnis landen - obwohl es um teils schwerste Verbrechen geht.

red/dpa 12.08.2024 - 16:09 Uhr

In Berlin sind Tausende verurteilte Straftäter auf freiem Fuß, weil Haftbefehle nicht vollstreckt werden. In 59 Fällen handelt es sich dabei um Mörder, in 66 um wegen Totschlags verurteilte Menschen (Stand: 1. Juli). Das geht aus der Antwort der Berliner Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Linke-Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg hervor. Insgesamt sind demnach 8.581 Haftbefehle offen, vor einem Jahr waren es zum selben Zeitpunkt 7.653.