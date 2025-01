In Oberschöneweide möchte ein Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt abbiegen und fährt dabei einen Neunjährigen an. Das Kind muss notoperiert werden.

red/dpa 24.01.2025 - 17:16 Uhr

Ein Kind ist in Oberschöneweide in Berlin von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Neunjährige wurde nach dem Unfall am Donnerstagmorgen in der Edisonstraße Ecke Zeppelinstraße in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde ermittelt zum Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Junge plötzlich zwischen geparkten Autos auf die Zeppelinstraße gelaufen sein.