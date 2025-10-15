Beim Thema Wehrdienst kracht es derzeit in der Koalition. Der geplatzte Kompromiss sorgt beim Vorsitzenden der Jusos für Kopfschütteln. Was er stattdessen vorschlägt.

Juso-Chef Philipp Türmer wirft der Koalition angesichts der Debatte um den neuen Wehrdienst eine „politische Bruchlandung“ wie in Ampelzeiten vor. Der Streit sei „katastrophal, weil es die ohnehin bestehende Unsicherheit bei jungen Menschen noch steigert“, sagte Türmer dem „Spiegel“. Er habe versucht, das angedachte Losverfahren zu verstehen und unterschiedliche Deutungen angehört. „Das wirkt nicht durchdacht“, sagte er.