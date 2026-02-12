Flammen in einem Haus mit 20 Geschossen. Dutzende Einsatzkräfte retten die Bewohner. Es gibt Schwerverletzte. Was ist bekannt?
Nach dem verheerenden Brand in einem Hochhaus im Berliner Osten ist ein Kind gestorben, der Zustand eines weiteren Kindes und einer Frau ist unklar. Alle drei waren laut Feuerwehr bewusstlos auf dem Hausflur auf der Etage der Brandwohnung gefunden und unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht worden. 20 Wohnungen in dem Komplex mit schätzungsweise mehr als 150 Einheiten seien vorerst nicht bewohnbar, sagte ein Sprecher.