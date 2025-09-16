Am Berliner Hauptbahnhof kommt es zum Streit zwischen zwei Männern. Einer zieht ein Messer. Was ist über den Angriff bislang bekannt?
16.09.2025 - 13:54 Uhr
Ein Mann ist bei einem Streit am Berliner Hauptbahnhof von einem betrunkenen Obdachlosen mit einem Messer verletzt worden. Der 23-Jährige wurde nach der Attacke am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht, die er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen durfte, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen.