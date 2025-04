Messerattacke in U-Bahn - vier Schüsse treffen Angreifer

Nach einer Messerattacke flüchtet ein Mann und stirbt selbst durch Polizeischüsse. Der Vorfall heizt die Diskussion um Sicherheit in Bussen und Bahnen erneut an.

red/dpa 14.04.2025 - 13:29 Uhr

Nach der tödlichen Messerattacke in einer Berliner U-Bahn ist der mutmaßliche Angreifer von vier Kugeln eines Polizisten getroffen worden. Das hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Obduktion des 43-jährigen Syrers ergeben, der infolge der Verletzungen starb. Zwei Schüsse haben den Mann in Kniehöhe getroffen, jeweils einer am Oberkörper und Hals, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Bislang hieß es, mindestens drei Schüsse hätten den 43-Jährigen getroffen.