Großeinsatz mit 170 Feuerwehrleuten bei einem Hochhausbrand in Berlin: Ein Kind stirbt, weitere Menschen werden schwer verletzt. Viele Bewohner müssen jetzt woanders unterkommen.
Nach einem verheerenden Brand in einem Hochhaus im Berliner Osten ist ein Kind gestorben – der Zustand eines weiteren schwer verletzten Kindes und einer Frau ist unklar. Alle drei wurden laut Feuerwehr bewusstlos im Hausflur der dritten Etage gefunden, wo auch die Brandwohnung war. Auf der Fahrt ins Krankenhaus wurden sie von Notärzten reanimiert. 20 Wohnungen in dem Komplex in Friedrichsfelde mit schätzungsweise mehr als 150 Wohnungen sind nun vorerst nicht bewohnbar, wie ein Sprecher sagte.