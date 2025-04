In Charlottenburg wird ein Werttransporter Ziel von zwei Räubern. Die Täter waren bewaffnet, einer trug einen Motorradhelm. Eines der Überfallopfer landet im Krankenhaus.

red/dpa/bb 03.04.2025 - 16:02 Uhr

Zwei mit einer Machete und Pfefferspray bewaffnete Räuber haben in Berlin-Charlottenburg einen Werttransporter überfallen. Zwei Mitarbeiter einer Werttransportfirma beluden am Mittwochvormittag den Transporter in der Schillerstraße mit Gold, Schmuck und Geld, wie die Polizei mitteilte. Demnach rannte plötzlich ein maskierter Mann auf einen der Mitarbeiter, einen 57-Jährigen, zu und bedrohte ihn mit einer Machete.