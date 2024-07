Der Präsident der Freien Universität Berlin ist am vergangenen Donnerstag mit Worten attackiert und mit Wasser überschüttet worden. Beim mutmaßlichen Täter soll es sich um einen pro-palästinensischen Aktivisten handeln.

red/epd 13.07.2024 - 11:48 Uhr

. Ein pro-palästinensischer Aktivist hat den Präsidenten der Freien Universität Berlin (FU), Günter Ziegler, mit Worten attackiert und ihm Wasser ins Gesicht gegossen. Auf einem im Internet verbreiteten Video ist zu hören, wie der Angreifer dabei „Wake up from your genocide“ (deutsch: Wachen Sie aus Ihrem Genozid auf) ruft. Die Hochschule habe daraufhin Anzeige wegen politischer Beleidigung erstattet, teilte die Polizei am Samstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin mit.