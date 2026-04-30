Weltweit hat sich die Lage für Journalisten verschlechtert: Erstmals in 25 Jahren sei in mehr als der Hälfte der Länder die Pressefreiheit „schwierig“ oder „sehr ernst“.
30.04.2026 - 09:43 Uhr
Weltweit hat sich die Situation für Journalistinnen und Journalisten weiter verschlechtert: Zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist die Situation in mehr als der Hälfte aller Länder "schwierig" oder "sehr ernst". Wie die Organisation in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht erklärte, haben sich besonders die rechtlichen Rahmenbedingungen für Medienschaffende verschlechtert. "Journalismus wird weltweit immer häufiger kriminalisiert", beklagt Reporter ohne Grenzen.