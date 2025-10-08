Die Spitzen der Koalition haben sich ein großes Programm vorgenommen. Im Kanzleramt beraten sie am Abend über drängende Fragen - bis in die Nacht hinein.
Die Spitzen der Regierungskoalition haben am Abend über zentrale Streitthemen ihres Bündnisses beraten. Im Zentrum des Koalitionsausschusses standen die Zukunft der Autoindustrie und die Sozialpolitik. Die Beratungen im Kanzleramt dauerten auch am späten Abend nach mehreren Stunden noch an, so wie es zuvor auch erwartet wurde. Über Zwischenergebnisse wurde zunächst nichts bekannt.