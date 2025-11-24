Ein Gesetzentwurf sieht vor, Vergewaltigungen nach Gabe von K.o.-Tropfen mit mindestens fünf Jahren Haft zu bestrafen. Betäubende Mittel sollen künftig wie Waffen eingestuft werden.
24.11.2025 - 11:23 Uhr
Eine Vergewaltigung nach Verabreichung von K.o.-Tropfen soll künftig mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet werden. Das sieht ein am Montag veröffentlichter Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) vor, der nun innerhalb der Regierung, mit Experten und anschließend vom Bundestag noch beraten werden muss. Hubig will im Strafgesetz klarstellen, dass der Einsatz betäubender Mittel als ebenso gefährlich betrachtet wird wie der Einsatz einer Waffe.