Die Versicherungsombudsfrau hatte 2024 viel zu tun. Rund ein Fünftel mehr Beschwerden gingen bei der Schlichtungsstelle für Versicherungsfragen ein. Im Fokus steht die Kommunikation der Versicherer.

red/dpa 16.04.2025 - 12:02 Uhr

Wegen Streitigkeiten mit der Versicherung haben sich im vergangenen Jahr so viele Verbraucherinnen und Verbraucher wie noch nie an die Versicherungsombudsfrau gewandt. Mehr als 21.500 Beschwerden gingen bei der Schlichtungsstelle ein, wie sie mitteilte. Davon wurden rund 18.000 Fälle zugelassen. Das sei jeweils etwa ein Fünftel mehr gewesen als im Vorjahr. In etwas mehr als jedem zweiten Fall konnte die Stelle erfolgreich vermitteln.