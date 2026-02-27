Am frühen Morgen haben die Warnstreiks im Nahverkehr begonnen. Unzählige Busse und Bahnen stehen heute still - und vielerorts auch morgen. Eine Lösung des Tarifkonflikts scheint weit entfernt.
27.02.2026 - 03:17 Uhr
Berlin - Bei Bussen und Bahnen im Nahverkehr gibt es seit den frühen Morgenstunden wegen Warnstreiks erhebliche Einschränkungen. Beim größten deutschen Nahverkehrsunternehmen, den Berliner Verkehrsbetrieben, werde seit 3.00 Uhr gestreikt, sagte ein Verdi-Vertreter der Deutschen Presse-Agentur.