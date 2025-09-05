Trotz Rotlichts fährt ein Auto weiter und erfasst eine Gruppe von Kindern bei einer Ferienfreizeit in Berlin. Der Fahrer steht im Verdacht, Drogen genommen zu haben.

Bei dem Unfallfahrer aus Berlin-Wedding ist nach Angaben der Polizei eine nicht unerhebliche Menge Marihuana gefunden worden. Ein Polizeisprecher sprach von einer Grammzahl „im oberen zweistelligen Bereich“. Nach dpa-Informationen handelt es sich um rund 90 Gramm Marihuana mit Verpackung, was deutlich über der privat üblichen Menge liegen würde.

Der 20-Jährige war nach dem Unfall in Berlin-Wedding am Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Unklar ist bislang, ob er Alkohol oder Drogen konsumiert hat.

Da jedoch der Verdacht besteht, wurde laut Polizei eine Blutprobe genommen. Das Laborergebnis werde erst in der nächsten Woche erwartet, hieß es. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll er am Donnerstag gegen 12.50 Uhr bei Rotlicht über eine Ampel an der Ecke Dohnagestell/Seestraße abgebogen sein. Eine Gruppe von Mädchen und Jungen einer Ferienfreizeit überquerte zu diesem Zeitpunkt die Straße. Drei Kinder im Alter von acht und elf Jahren wurden erfasst und leicht verletzt. Ihre 63 Jahre alte Betreuerin erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.