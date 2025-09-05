Trotz Rotlichts fährt ein Auto weiter und erfasst eine Gruppe von Kindern bei einer Ferienfreizeit in Berlin. Der Fahrer steht im Verdacht, Drogen genommen zu haben.
05.09.2025 - 14:09 Uhr
Bei dem Unfallfahrer aus Berlin-Wedding ist nach Angaben der Polizei eine nicht unerhebliche Menge Marihuana gefunden worden. Ein Polizeisprecher sprach von einer Grammzahl „im oberen zweistelligen Bereich“. Nach dpa-Informationen handelt es sich um rund 90 Gramm Marihuana mit Verpackung, was deutlich über der privat üblichen Menge liegen würde.