Ein Mann isst im Berliner Osten einen Döner und trinkt zwei Bier. Weil er sich jedoch weigert zu zahlen, soll es zum Streit kommen - und schließlich zu einer brutalen Attacke.

red/dpa 23.09.2025 - 14:32 Uhr

Statt seinen Döner und sein Bier zu bezahlen, soll ein Gast einem Imbissbesitzer in Berlin-Karlshorst ein Stück Wange aus dem Gesicht gebissen haben. Der 44 Jahre alte Inhaber wurde bei der Attacke am Montagvormittag so schwer verletzt, dass stationäre im Krankenhaus behandelt werden musste, wie die Polizei mitteilte. Der Zechpreller floh demnach vom Tatort.