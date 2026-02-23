Ein abgelegenes Haus, irgendwo im Schwarzwald, Ende der 1990er Jahre: Endlich hat Jessie mal sturmfreie Bude und Freunde eingeladen. Der Typ, in den sie ein bisschen verknallt ist, hat einen Joint mitgebracht. Das könnte ein großartiger Abend werden, wenn da nur nicht Jessies kleine Schwester Isabella wäre, die einfach nur stört und nervt, solange bis Jessie sie durchs Haus jagt, Isabella sich in ihr Zimmer flüchtet und die Tür hinter sich zuknallt – und plötzlich ist nicht nur Isabella, sondern auch ihr Zimmer verschwunden. Da, wo die Tür war, ist jetzt nur noch eine Wand.