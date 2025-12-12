Bei der Berlinale 2026 übernimmt Wim Wenders die Leitung der Internationalen Jury. Was den Regisseur an der Aufgabe in seiner Heimatstadt besonders reizt.
Berlin - Der vielfach ausgezeichnete Filmemacher Wim Wenders wird bei der Berlinale 2026 Präsident der Jury. Wenders zähle zu den einflussreichsten Stimmen des internationalen Kinos und bereichere die Filmwelt seit sechs Jahrzehnten mit seinen Werken, teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin mit, die vom 12. bis 22. Februar 2026 stattfinden.