Berliner Asylpolitik Diplomatie ist besser als Abschiebungen

1
Die Asylpolitik ist restriktiver geworden – dabei gäbe es Alternativen. Foto: Uli Deck/dpa

Migrationsabkommen spielen in der aktuellen Asylpolitik kaum eine Rolle. Dabei könnten sie viel bewegen, meint unsere Korrespondentin Rebekka Wiese.

Berliner Büro: Rebekka Wiese (rew)

Erinnert sich noch jemand an Joachim Stamp? Falls nicht, ist das verständlich. Die Ampelregierung hatte den FDP-Politiker Stamp zu ihrem Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen gemacht.

 

Seine Aufgabe: Er sollte mit anderen Staaten Vereinbarungen zur Migration treffen. Es ging um umfangreiche Abkommen, um die Zuwanderung besser zu steuern: weniger Asylbewerber, dafür mehr Fach- und Arbeitskräfte. Viel hörte man danach nicht mehr davon. Stamps Bilanz war durchwachsen, er schloss nur drei Abkommen und zwei weitere Vereinbarungen ab. Doch die wirkten kaum. Das lag aber nicht an der grundsätzlichen Idee. Es lag an der Halbherzigkeit, mit der die Ampel versuchte, sie umzusetzen.

Ersatzlos abgeschafft

Die neue Bundesregierung hat den Ansatz nun praktisch aufgegeben. Auch wenn sie sich im Koalitionsvertrag formal zu ihm bekennt, spielt er für ihre sogenannte Migrationswende keine Rolle. Stamps Amt wurde ersatzlos abgeschafft. Dabei sind die Abkommen ein migrationspolitisches Instrument mit großem Potenzial. Und auch wenn es nicht zum Konzept der Migrationswende von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) passt, der eher auf schnelle Hau-Ruck-Vorhaben setzt: Die aktuelle Bundesregierung macht einen Fehler, wenn sie die Idee der Migrationsabkommen nun einfach beerdigt.

Der Ansatz könnte erfolgreich sein – wenn man dabei nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt. Das fängt schon mit der Besetzung des Amtes an. Stamp hatte sich als Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen einen Namen gemacht. Doch um in fernen Ländern über Abkommen zu verhandeln, bräuchte es einen Diplomaten. Beim Innenministerium war die Stelle zudem falsch angesiedelt.

Die Idee der Migrationsabkommen war immer, eine langfristige Partnerschaft mit anderen Staaten aufzubauen, von der beide Seiten profitieren. Das ist mehr als Migrationspolitik, es ist Diplomatie. Das ist der Clou der Migrationsabkommen. Wenn die neue Bundesregierung ihnen eine Chance geben würde, müsste sie die Stelle eher beim Auswärtigen Amt ansiedeln und mit einem Diplomaten und einem größeren Stab besetzen.

Der Clou der Migrationsabkommen

Noch mehr Ressourcen? Wen das skeptisch macht, der sollte sich vor Augen halten: Von solchen Abkommen hängt ab, ob Abschiebungen umgesetzt werden können. Nicht selten scheitern Rückführungen daran, dass Asylbewerber keine Papiere haben. Die zuständigen Botschaften brauchen oft lange, um einen Ersatz auszustellen.

Warum sollten sie sich auch beeilen? Eigentlich nur, wenn man ihnen dafür etwas in Aussicht stellt. Doch was die Bundesregierung anderen Ländern anbieten will, damit diese ihre Staatsbürger zurücknehmen, darauf haben weder Kanzler Friedrich Merz (CDU) noch Innenminister Dobrindt (CSU) eine Antwort.

Visa für Saisonarbeiter

Klassischerweise kann man solchen Staaten ein bestimmtes Kontingent von Visa für Fach- und Arbeitskräfte anbieten. Oder für Saisonarbeitskräfte, die in Deutschland etwa als Erntehelfer gebraucht werden. Gerade für afrikanische Länder, aus denen Menschen eher vor Armut als vor Krieg fliehen, könnte es interessant sein, wenn ihre Staatsbürger für einen begrenzten Zeitraum im Jahr in Deutschland arbeiten könnten. Sie kämen mit mehr Geld in ihr Land zurück als vorher – ohne dafür ihr Leben auf dem Mittelmeer riskieren zu müssen.

Migrationsabkommen sind kein Zaubermittel. Damit Migrationspolitik funktioniert, braucht es ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen. Und die Abkommen sind eine der vielversprechendsten. Auch wenn sie vielleicht weniger Schlagzeilen als die Migrationswende machen

