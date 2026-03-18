Kein Passagierflug startet oder landet seit dem Morgen am Flughafen BER. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. Die meisten Fluggäste wurden aber rechtzeitig informiert.
18.03.2026 - 07:34 Uhr
Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fällt seit dem Morgen und den ganzen Tag über der gesamte Passagier-Flugverkehr am Hauptstadtflughafen BER aus. Der Arbeitskampf sei am frühen Morgen planmäßig angelaufen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler. Der Ausstand soll demnach bis zum Betriebsende um Mitternacht andauern.